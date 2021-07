Kommentar zum Leben auf dem Land: Der richtige Riecher

Es gibt sie zuhauf, die von der Stadt in ein kleines Dorf ziehen – und dann ihre Nase rümpfen, falls es vom Bauern gegenüber kommend nach Kuh riecht. Landleben ja, aber nur, wenn es nach Aroma-Kräuteröl aus dem Drogeriemarkt duftet, so aussieht wie beim Bergdoktor im Vorgarten und das blökende Schaf per Knopfdruck zum Schweigen gebracht werden kann. Trifft all das nicht zu, hilft nur noch eines: Klagen. Sollen gefälligst die Gerichte dafür sorgen, dass das Idyll-Ideal erfüllt wird.