EQS: Eine neue Ära bei Mercedes beginnt

Zürich – Ein E-Auto der Luxusklasse, das die Ansprüche des Kunden, die dieser an eine S-Klasse von Mercedes stellt, erfüllt, ist das erklärte Ziel der Schwaben. Um das zu erreichen, wurde erstmals in der Firmengeschichte eine Plattform entwickelt, die nur für diese Antriebsform geschaffen wurde. Diese Electric Vehicle Architecture (EVA), auf der es bald auch eine elektrische Alternative zur E-Klasse sowie zwei große SUV-Modelle geben soll, ist flexibel in Radstand sowie Batteriegröße und kann mit einem Motor für reinen Heckantrieb oder zwei Motoren und Allrad-Traktion bestückt werden.