Leitartikel zu Österreichs Sportpolitik: Der Zug nach Paris ist längst abgefahren

Fahnenträger Thomas Zajac und Tanja Frank führten Österreichs Olympia-Team bei der Eröffnungsfeier in Tokio an.

So wie seit gestern, seit dem Gewinn der vierten österreichischen Olympiamedaille, nicht alles gut ist im heimischen Sport, so war vor neun Jahren nicht alles schlecht. Damals in London, als Rot-Weiß-Rot ohne Medaille geblieben war, hatte Sportminister Norbert Darabos von „Olympia-Touristen“ gesprochen und jene brüskiert, die sich mehr abholen wollten als nur einen Aktiv-Urlaub samt Gratis-Einkleidung.