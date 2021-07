Schubert vor Olympia-Debüt: „Ein Wettkampf wie jeder andere auch“

Tokio, Innsbruck – Als Jakob Schubert und Jessica Pilz da so sitzen, hinter sich die Werbe-Wand, vor sich wieder einmal nur per Videokonferenz am Bildschirm die Journalisten, ist es der Abschluss einer langen, langen Reise. Vor fast genau fünf Jahren, am 3. August 2016, wurde das Sportklettern in das olympische Programm aufgenommen – und seither ist kein Medientermin, kein Interview, kein Smalltalk vergangen, ohne dass da irgendwo ein Wort über Tokio dabei gewesen wäre. Und am Ende ging dann alles nur noch um Olympia, gerade für Schubert, der im Klettern alles Wichtige gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt.