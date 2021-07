MX-5 „100 Years“: Wenn das Jubiläum nicht enden will

Kolsassberg – Seit 32 Jahren macht er die Fahrt zu einem ungewöhnlichen, unvergesslichen Erlebnis: Der MX-5 von Mazda bereitet mit seinem Heckantrieb, seiner direkten Lenkung und seinen knapp bemessenen Dimensionen generationenübergreifend Fahrfreude. Schon die erste Baureihe fand regen Anklang, die jetzige vierte kann dies ebenso, allen Modernisierungsschüben zum Trotz. Oder auch dank ebendieser. Denn Leichtbautechnik, optimierte Motoren und neuere Infotainmentsysteme sind Bestandteile, die MX-5-Kunden von heute zu schätzen wissen. Und um dieser Tage besondere Anreize zu verschaffen, hat Mazda den Modelljahrgang 2021 mit dem Label „100 Years“ versehen, um nochmals an das 100-Jahr-Jubiläum des Unternehmens im vorigen Jahr zu erinnern.

Die „100 Years“-Edition gilt dagegen als Sonderserie. Sie ist erkennbar an der Außenlackierung Snowflake Weiß Metallic und an burgunderroten Elementen, die die Innenausstattung aufwerten. Basierend auf der üppigen Revolution-Ausstattung glänzt der MX-5 mit 17-Zoll-Alufelgen, einer Rückfahrkamera, einem Bose-Soundsystem, einer Sitzheizung und einem umfassenden Fahrerassistenzprogramm. Besonderes Highlight bei der RF-Variante ist das Hardtop, das sich per Knopfdruck elegant versenken lässt.