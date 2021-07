Kupplung überansprucht: Auto fing in Kufsteiner Feld Feuer

Die Feuerwehr löschte den Brand, am Auto entstand Totalschaden.

Kufstein – Ein Auto stand am Freitagabend gegen 21 Uhr in Kufstein in Flammen. Wie die Polizei berichtet, hatte sich eine 84-Jährige verfahren und war auf einen Feldweg geraten. Dort blieb sie mit ihrem Auto hängen. Beim Versuch weiterzufahren überanspruchte die Frau die Kupplung, woraufhin diese zu brennen begann.