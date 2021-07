Straka mit Chance auf Golf-Medaille: "Werde versuchen, eine für uns zu holen"

Sie hatten auf der "Front Nine" fünf Birdies, aber auch auf der 7 ein Doppel-Bogey. Was lief da schief?

Straka: Das Gefühl ist sicher anders als auf der PGA-Tour. Der Standard ist aber da, der Platz ist wahnsinnig gut. Nur, ich bin nicht in der Village, sondern in einem Hotel. Aber es ist alles gut gehandelt.

Straka: Bernd hat es mir in Florida bei einem Turnier gesagt. Da hat er mich gefragt, ob ich spielen will, wenn er nicht spielt. Da habe ich natürlich Ja gesagt. Da bin ich relativ froh, dass er nicht da ist.

Straka: Ich versuche jedes Jahr zu kommen. Mit der Pandemie ist das ein bisschen verzögert worden. Wir werden versuchen, im Dezember wieder nach Hause zu kommen. Mein Vater verbringt noch immer viel Zeit in Österreich, in Wien - ca 50. Prozent in Wien und 50 Prozent in Georgia. Ich liebe es jedes Mal, wenn ich nach Hause komme.