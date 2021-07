Historische Medaille für Weißhaidinger: "Hätte am liebsten jeden abgebusselt"

Sie wirken so ruhig jetzt. Was geht Ihnen durch den Kopf?

Weißhaidinger: "Ich habe den ganzen Tag den ganzen Weg Revue passieren lassen. Von Oberösterreich weg, die Anfänge, nach Wien in die Südstadt. Ich bin so dankbar, dass wir ein so tolles Team haben. Gregor (Trainer Högler/Anm.), der eigentlich ein Zehn-Mann-Unternehmen sein müsste, der alles macht. Allein von der sportwissenschaftlichen Seite, das machen wir ganz alleine, da hilft uns keiner. Ich habe ein großartiges Team, Familie und Freunde. Vor allem Hannah, die den ganzen Weg mit mir gegangen ist."

Weißhaidinger: "Ich wusste, da ist noch was drinnen, ich habe die 68 drauf gehabt. Mit Simon (Simon Pettersson/2.) habe ich überhaupt nicht gerechnet. Aber ich weine der Silbermedaille nicht nach. Ich habe einmal gehört, dass dreimal Bronze einmal Gold ist. Ich bin so extrem stolz darauf, dass ich jetzt bei jeder internationalen Meisterschaft eine Medaille habe. Mit der Krönung Olympische Spiele. Man muss die Kirche trotzdem auch im Dorf lassen. Silber und Gold wären nicht unmöglich gewesen, aber anders als die Schweden stehen Gregor und ich alleine am Platz. Ich bin extrem stolz, was wir erreicht haben."