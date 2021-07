55-Jährige und Tourenführer am Olperer abgestürzt

Finkenberg – Bei einer geführten Tour auf den Olperer sind am Samstag eine 55-jährige Teilnehmerin und der Tourenführer abgestürzt. Laut Polizei erreichte die dreiköpfige Gruppe – ein Ehepaar und der 58-jährige Guide – gegen 10 Uhr den 3476 Meter hohen Gipfel in den Zillertaler Alpen. Die Gruppe wurde am kurzen Seil geführt. Nachdem die schwierigsten Stellen überwunden waren, entschied der Tourenführer im Bereich des dortigen Schneefeldes, dass der Abstieg am Seil nicht mehr notwendig sei.