Lea Siegl bei Vielseitigkeit nach Geländeritt auf Platz 16

Tokio - Die oberösterreichische Vielseitigkeitsreiterin Lea Siegl hat am Sonntag bei den Olympischen Spielen in Tokio mit einer starken Leistung beim Geländeritt aufgezeigt. Die 22-Jährige verbesserte sich dabei von der 28. (Dressur) an die 16. Stelle und hat mit 35 Fehlerpunkten nach zwei von drei Wertungsprüfungen das Finale der besten 25 in Griffweite. Am Montag steht das Springen auf dem Programm. "Da muss ich cool bleiben und darf keinen Fehler machen", meinte Siegl.