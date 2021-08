300 PCR-Tests an einem Tag in den Tiroler Apotheken

Innsbruck – Diese Woche haben auch in Tirol die Apotheken mit ihren kostenlosen PCR-Tests gestartet. Gleich am ersten Tag „wurden an die 300 Tests durchgeführt“, sagt der Präsident der Tiroler Apothekerkammer, Matthias König. Noch sind nicht alle 100 Apotheken, die an der Aktion teilnehmen, mit am Start. „85 sind mit Testkits ausgestattet, der Rest wird sukzessive dazukommen. Ich gehe davon aus, dass fast alle im August die Tests durchführen“, so König. Laut ihm hat die erste Woche „so weit ganz gut geklappt, es geht nur noch um Optimierungen bei den Details“.