Hochdruck, traditionell bis experimentell

Landeck – Mit Erfindung des Buchdrucks wurde der Hochdruck auch in Europa populär; den Holzschnitt als gebräuchlichste Variante des Hochdrucks verbindet man mit dem unvergleichlichen Schaffen eines Albrecht Dürers. Eine Renaissance erlebte der Hochdruck in Form von Holz- bzw. Linolschnitt im 20. Jahrhundert im Expressionismus.

Dass der Hochdruck nichts an Faszination eingebüßt hat und aktuell mehr und mehr auch von jungen Künstlern praktiziert wird, liegt wohl am Reiz des manuellen Schaffens und an der Möglichkeit des expressiven Gestaltens. Die 1953 in Zürich unter dem bekannten belgischen Holzschneider Frans Masereel gegründete Künstlervereinigung „XYLON“ hat es sich als Vereinigung der Holzschneider zur Aufgabe gemacht, die Tradition des Hochdrucks durch internationalen Austausch als künstlerisches Ausdrucksmittel zu fördern. Ursprünglich ausschließlich auf den Holzschnitt beschränkt, sind heute alle Hochdrucktechniken einbezogen, unabhängig von den verwendeten Materialien wie Holz, Linol, Gips, Kunststoff.