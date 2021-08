„Wir Staatsanwälte sind keine blinden Ankläger!“

Praktiker mit Gemeinschaftssinn: Josef Rauch agierte als Personalvertreter und bildete über Jahre Richteramtsanwärter aus. © Rita Falk / Tiroler Tageszeitung

Herr Dr. Rauch. Sie haben seit 1986 als Staatsanwalt agiert, zuletzt als Leiter der Innsbrucker Staatsanwaltschaft. Was hat sich seither im Berufsbild verändert?

Josef Rauch: Ab 2008 sind wir durch die Strafprozessreform massiv in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Durch die Abschaffung des Untersuchungsrichters sind wir seither ja Herr des Ermittlungsverfahrens und vernehmen nun auch Zeugen. In Tirol hat die Polizei die neue Rolle der Verfahrensleitung gleich akzeptiert – die Zusammenarbeit läuft bei uns hervorragend.

Steigt durch die öffentliche Präsenz auch der Druck auf Anklageerhebungen?

Rauch: Nein in keiner Weise. Man denke nur an das Instrument der Diversion, die oft über einen Tatausgleich oder Geldbuße die weitere Strafverfolgung beendet. Der Hauptteil läuft schon im Vorfeld bei der Staatsanwaltschaft ab und vermeidet somit Prozesse. Wir prüfen bei jedem Akt automatisch erst einmal, ob bei einem Beschuldigten eine Diversion in Frage kommt.

Wenn ein Ankläger nach akribischen Ermittlungen einen Fall zur Anklage bringen kann. Ist das dann für die Behörde ein Erfolg?

Rauch: Das Ergebnis ist kein Gradmesser für Erfolg oder Misserfolg. Wir sind keine blinden Ankläger. Das Wichtigste für uns ist die Objektivität. Erst wenn aus den gewonnenen Beweisen eine Verurteilungswahrscheinlichkeit von 50 Prozent besteht, ist Anklage zu erheben. Wir haben ja zuvor im Ermittlungsstadium ein breites Spektrum an Möglichkeiten. Das macht die Rolle des Staatsanwaltes so interessant. Wir müssen eruieren, welche Beweise es gibt, wie man zu ihnen kommt und wie man sie nützt.

Die Wahrheitsfindung ist somit oberstes Ziel des Staatsanwaltes?

Rauch: Ja, auch wenn dies teils dem Bild widerspricht, das in der Öffentlichkeit herrscht, dass für einen Staatsanwalt nur eine Verurteilung einen Erfolg darstellt.

Da ist der Stand der Rechtsanwälte mehr dem Erfolg verpflichtet.

Rauch: Das Berufsbild ist grundlegend anders. Der Verteidiger ist ja geradezu verpflichtet, vornehmlich auf die Interessen des Mandanten zu schauen.

Täuscht es, oder sind die derzeit 28 Tiroler Staatsanwälte nicht mit immer mehr Anzeigen konfrontiert?

Rauch: Heutzutage wird in der Tat alles angezeigt, was kreucht und fleucht. Die Anzeiger schätzen unser Berufsbild dabei vielleicht manchmal falsch ein. Wir sollen die Moralapostel spielen, können aber nur die strafrechtliche Beurteilung abdecken. Für etwas sehr Unmoralisches kann kein Straftatbestand vorliegen. Dann haben wir einzustellen, was wiederum von den Angezeigten häufig als Persilschein missbraucht wird.

Ist die Anklagebehörde für Großverfahren ausreichend gut aufgestellt?

Rauch: Wir haben in Tirol ausgezeichnete Wirtschaftsreferenten. In Großverfahren könnte man in der Zukunft über Teambildung durchaus nachdenken. Derzeit erledigt ein Staatsanwalt jährlich aber bis zu 400 Akten im Jahr und wir sind in Tirol bei der Verfahrenserledigung unter den Allerschnellsten.

Waren für Sie Weisungen je problematisch?

Rauch: In all den Jahren habe ich keine einzige politische Weisung bekommen. Auf Beamtenebene sind sie begründet und kommen in den Ermittlungsakt.

Könnte der viel besprochene Bundesstaatsanwalt Weisungsketten durchbrechen?

Rauch: Das hängt wohl davon ab, wer da ernannt wird. Alles, was dazu dient, die Justiz im Sinne unabhängiger Entscheidungen von der Politik wegzubekommen, halte ich aber für gut. Ich bin deshalb für einen unabhängigen Bundes­staatsanwalt.

Ein Wunsch für die Zukunft?

Rauch: In Schöffen- und Schwurgerichtsverfahren würde ich mir eine breitere Anfechtungsmöglichkeit wünschen. Aus rechtsstaatlichen Überlegungen sollte der Schuldspruch im Schwurgerichtsverfahren nachvollziehbar begründet sein.