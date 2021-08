Toni Innauer: „Für den Erfolg zu g’scheid“

Innsbruck – Diese Kombination fasziniert: Olympia-Gold mit dem Köpfchen gewonnen, das Radrennfahrerin Anna Kiesenhofer auch noch hauptberuflich als Mathematik-Professorin an der Technischen Hochschule in Lausanne trainiert. Doch warum wird die Intelligenz der Niederösterreicherin seit dem Erfolg bei den Spielen in Tokio als etwas Besonderes dargestellt?