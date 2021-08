Fahrerflucht nach Unfall in Aurach: Junger Lenker schwer verletzt

Aurach – Ein gravierender Fall von Fahrerflucht beschäftigt die Polizei im Raum Kitzbühel. Am Sonntag gegen 6.15 Uhr war ein 22-jähriger Deutscher auf der Pass-Thurn-Straße in Aurach in Richtung Kitzbühel unterwegs. Weil er etwas von der Rückbank holen wollte, stellte er seinen Wagen auf einer Parkfläche (Höhe Hausnummer 64) links der Fahrbahn ab.