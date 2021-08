Von österreichischer Polizei Gesuchter starb auf Flucht in Jesolo

Jesolo – Ein in Österreich lebender Bulgare, der von der österreichischen Justiz wegen Einbrüchen in Wohnungen und Betrieben international gesucht worden ist, ist am Samstag in Jesolo auf der Flucht vor der Polizei ums Leben gekommen. Der 44-Jährige stürzte von der Terrasse im fünften Stock eines Luxushotels, in dem er mit seiner minderjährigen Tochter und deren Freund abstieg.