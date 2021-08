Gut zu wissen: Diese Ansprüche hat man als Flugreisender bei Verspätungen

Innsbruck – Bei einer Verspätung oder Annullierung eines Fluges ist es wichtig, seine Rechte als Passagier zu kennen. Die EU-Fluggastrechte-Verordnung liefert für solche Fälle klare Regeln. Diese gelten für Flüge innerhalb der EU, aus der EU in andere Länder oder aus anderen Ländern in die EU – dabei muss es sich aber um eine EU-Airline handeln. Der ÖAMTC-Jurist Nikolaus Authried erklärt, was es sonst noch alles zu beachten gibt.