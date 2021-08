Weichen für Venetbahn gestellt: Neuer Chef im Amt

Am Venet löst Siegele Werner Millinger ab, dessen Vertrag vorzeitig aufgelöst worden war – „einvernehmlich und im Guten“, wie Aufsichtsratsvorsitzender Thomas Hittler gestern betonte. Mit Siegele gibt es einen Fünf-Jahres-Vertrag. Seine Ziele im Unternehmen, das mehrheitlich den Gemeinden Landeck und Zams gehört: eine bessere Auslastung der Gipfelhütte, den jährlichen Abgang kleiner halten und auch den Venetbob in Fahrt bringen. In den letzten Jahren war das Unternehmen immer wieder in finanziellen Turbulenzen.