Kreuzköpf und andere älplerische Charakterschädl bei Telfer Volksschauspielen

Fast alle sind Laien per definitionem, doch die Frage, ob Profi oder nicht, tritt rasch in den Hintergrund. Näher kann Telfs seinem Selbstverständnis als Hort des Volksschauspiels jedenfalls kaum kommen. Und so sollte es eine Überlegung wert sein, ob eine Auswahl heimischer Bühnen fixer Baustein des Telfer Sommers sein könnte, als kuratierte Leistungsschau der 300 Klein-Theater im ganzen Land. Mit künstlerischem Anspruch, einem Niveau oberhalb der Gürtellinie und einer Regie, die diesen Namen auch verdient. Mit einem Satz: so wie am Samstag.