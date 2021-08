Bundesheer im Umfragehoch: Corona-Krisenmanagement brachte Sympathieboost

Weitere Details der Befragung: Besser als das Bundesheer (79 Prozent) im Krisenmanagement wird nur das Rote Kreuz (90) beurteilt. Über 60-Jährige und konservativ geprägte Menschen stehen dem Bundesheer besonders positiv gegenüber. Wer mit dem Bundesheer pandemiebedingt in Teststraßen (27 Prozent), Impfstraßen (16) oder an der Grenze (22) in Kontakt war, bewertete Krisenmanagement und -kommunikation positiv.