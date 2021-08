Quarantäne oder Covid-Erkrankung während dem Urlaub? AK-Experte klärt auf

➤ Bei einer Quarantäne bei Rückkehr nach Österreich ohne Erkrankung: „Es kann sein, dass jemand in ein Gebiet reist, bei dem nach der Rückkehr aufgrund der österreichischen Einreisebestimmungen eine Quarantäne vorgeschrieben ist. In diesem Fall müssen sich Urlauber vor der Abreise erkundigen, ob das bei ihrem Zielland der Fall ist“, informiert der Arbeitsrechtler. Ist eine Quarantäne bei der Rückkehr nach Österreich bereits vor Urlaubs- antritt vorgeschrieben, ist das schon bei der Urlaubsplanung zu berücksichtigen. Der Arbeitgeber ist für die Dauer der Quarantäne nicht zur Entgeltfortzahlung verpflichtet, da der Arbeitnehmer den Dienstverhinderungsgrund selbst schuldhaft verursacht hat.

➤ Bei einer Covid-Erkrankung während des Urlaubs: Erkrankt ein Arbeitnehmer während des Urlaubs – und das gilt auch bei einer Covid-Erkrankung – wird der Urlaub unter bestimmten Voraussetzungen unterbrochen. Radner: „Die Erkrankung muss mindestens vier Kalendertage dauern. Dann werden die auf die Werktage fallenden Krankheitstage nicht auf den Urlaub angerechnet. Ein Beispiel: Dauert die Erkrankung von Sonntag bis Mittwoch, zählen nur die Tage von Montag bis Mittwoch – also drei Werktage – nicht als Urlaub.“ Wichtig: Dies gilt nur dann, wenn der Arbeitgeber nach dreitägiger Krankheit so rasch wie möglich informiert wird und nach der Rückkehr eine ärztliche Bestätigung vorgelegt wird. Dabei zu beachten: Bei einer Erkrankung im Ausland ist eine Bestätigung des Krankenhauses nötig oder eine ärztliche Bestätigung samt behördlicher Bestätigung, dass der Arzt zur Ausübung seines Berufs berechtigt ist. Daher sollte man immer versuchen, ein öffentliches Spital aufzusuchen, rät die AK. Die „Krankentage“ fließen wieder in das Urlaubsguthaben zurück, dürfen also nicht einfach an den bestehenden Urlaub angehängt werden.