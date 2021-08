Tiroler Tourismus zieht Zwischenbilanz: Wessen Lust ist das Wandern?

Innsbruck – Durchwachsen so wie das Wetter ist auch die bisherige Sommersaison in Tirol. Es war ein verhaltener Start. Im Juni waren die Zahlen mit 1,9 Millionen Übernachtungen zwar besser als im Corona-Jahr davor mit 1,1 Millionen Übernachtungen. „Trotzdem liegen wir 30 bis 40 Prozent zu Vorpandemie-Zeiten zurück“, sagt Mario Gerber, Tourismussprecher im Landtag und in der Wirtschaftskammer. Vor Corona kamen im Juni 3,3 Millionen Nächtigungen in Tirol zustande.