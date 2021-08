Impfgipfel fixiert: Offensive in den Tiroler Gemeinden gegen die Impf-Müdigkeit

Innsbruck – Seit Wochen gibt es in Tirol mit den Impfungen ohne Anmeldung ein niederschwelliges Angebot. Doch zuletzt hat sich das Tempo deutlich verlangsamt, vom Ziel einer 70-prozentigen Vollimmunisierung der impfbaren Bevölkerung ist das Land noch ein großes Stück entfernt. Derzeit trifft das auf 55 Prozent zu. Das alles bereitet der Politik doch ziemliche Sorgenfalten, hat das Infektionsgeschehen in den vergangenen Wochen ja wieder zugelegt. Zuvor waren die Zahlen der Neuansteckungen kontinuierlich gesunken.

„Wir merken, dass mit dem Rückgang der Infektionszahlen auch die Motivation zurückgegangen ist, sich impfen zu lassen. Nun geht es darum, in allen Teilen Tirols ein niederschwelliges, wohnortnahes Impfangebot zu schaffen und alle zu motivieren, sich impfen zu lassen“, betont Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP). Vor allem in den Gemeinden gibt es große Unterschiede. Angesichts der Durchimpfung im Bezirk Schwaz sind die Impfzahlen noch einmal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Denn Schwaz hat die Impfquote erhöht, diese ist aber mehr als ausbaufähig.

Gemessen an der Gesamtbevölkerung liegt die Vollimmunisierung – beide Corona-Schutzimpfungen – in 19 Gemeinden unter 40 Prozent, in 41 zwischen 40 und 45 Prozent und in 81 auch noch unter 50 Prozent. Lediglich in 58 Kommunen sind mehr als 55 Prozent der Gemeindebürger vollständig geimpft. Nimmt man die impfbare Bevölkerung ab zwölf Jahren als Maßstab, ist die Impfrate natürlich höher.