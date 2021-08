ÖFB-Goalie Bachmann trotz Nummer 1 bei Watford nicht selbstzufrieden

© Dave Shopland/BPI/Shutterstock via www.imago-images.de

Daniel Bachmann bestreitet geht als Nummer 1 bei Watford in die neue Premier League Saison.

Wien/Watford - Die vergangenen Monate waren für Österreichs Teamtorhüter Daniel Bachmann surreal: vom Backup zur Nummer 1 beim FC Watford, mit dem Club den Wiederaufstieg in die Premier League geschafft, zur Nummer 1 Österreichs bei der EURO befördert und dort mit seinen Leistungen beim Aufstieg ins Achtelfinale das Interesse von Topklubs geweckt. Bachmann hat aber nicht genug: "Selbstzufriedenheit gibt es bei mir nicht", sagte der Keeper dem "Kicker".

Hätte ihm jemand seinen Weg prophezeit, "hätte ich am 1. Jänner laut gelacht", bekundete Bachmann. "Ich habe zwar immer gewusst, dass ich meine Chance nutzen würde, aber ich musste lange warten." Dass er nun die österreichische Nummer 1 ist, sieht Bachmann als Honorierung seiner Leistungen. "Mit dem Aufstieg in die Premier League, in der ich jetzt der erste österreichische Torwart seit knapp 20 Jahren bin (seit Jürgen Macho 2002/03 bei Sunderland, Anm.), und der Situation meiner Konkurrenten, hatte ich darauf gehofft."