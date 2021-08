Jugendliche attackierten am Wiener Praterstern Obdachlosen

Wien – Rund zehn Jugendliche sind am Sonntag am Wiener Praterstern auf einen Obdachlosen losgegangen und haben selbst dann noch weiter auf ihn eingetreten, als dieser bereits blutend am Boden lag. Die Polizei hielt sieben Jugendliche in der Nähe des Tatortes an und nahm schließlich fünf von ihnen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren (Stbg.: Slowakei, Syrien, Russ. Föderation) fest.