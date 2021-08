Entscheidung Vilsalpsee trotz Volksbefragung weiter offen

Tannheim, Innsbruck – Und nun? Niemand in Tannheim wusste tags darauf, wie es nach der Volksbefragung am Sonntag, bei der 58 Prozent ein avantgardistisches Gasthausprojekt am Vilsalpsee abgelehnt hatten, weitergehen soll. Technische Vorplanungen mehrerer Firmen für das Gemeindevorhaben waren bereits im Laufen und wurden am Montag vorläufig gestoppt. Die endgültige Entscheidung, ob das Haus im Naturschutzgebiet Vilsalpsee doch noch, wie vom Sieger des Architekturwettbewerbs Mario Gasser geplant, errichtet werden wird, liegt beim Gemeinderat. Denn die Volksbefragung hat keine Verbindlichkeit. Die Mandatare werden Mitte August zusammengerufen, wie Bürgermeister Markus Eberle erklärt, über die weitere Vorgangsweise beraten – und abstimmen.