Support für Rendi-Wagner: Dornauer als „Role Model“ für Konflikte in der SPÖ

Zwei Jahre später hört sich Dornauer komplett anders an: „Sie ist die Bundesparteivorsitzende und damit auch ganz klar die Spitzenkandidatin für die kommende Wahl. Sie bringt alles mit, was man haben muss, und es macht auch politisch Freude und Spaß mit ihr“, rollt er Pamela Rendi-Wagner den roten Teppich aus. Was ist geschehen? Zum einen ist das Verhältnis mit Doskozil nicht mehr so eng, andererseits Dornauer selbst um eine Imagekorrektur bemüht. Im Schatten von Rendi-Wagner versucht sich Dornauer als ihr Unterstützer innerparteilich zu profilieren.

Dornauer sieht sich deshalb als „Role Model“ (richtungweisend), um Konflikte in der Bundes-SPÖ zu lösen. Er will die Tiroler SPÖ in die nächste Landtagswahl führen, dazu benötigt er für seine Wiederwahl im Mai 2022 die Unterstützung der Bundespartei. Schließlich gibt es in der Tiroler SPÖ wegen seiner vergangenen Alleingänge nach wie vor Skeptiker. Vor allem die SPÖ-Frauen stehen ihm kritisch gegenüber. Mehr als 80 Prozent am Parteitag und für seine Wahl zum Spitzenkandidaten sind jedoch seine Messlatte. (pn)