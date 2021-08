„Pause“ bei Anleger-Hotels: „Gemeinden sollten Stopptaste drücken“

Innsbruck – Die so genannten „Investorenmodelle“ haben sich im Tiroler Tourismus in den vergangenen Jahren ganz massiv ausgebreitet. Dabei werden Ferienwohnungen oder Chalets an finanzkräftige Investoren – meist aus dem Ausland – verkauft, ein Betreiber vermietet sie an Urlauber. Auch in Salzburg, der Steiermark und Vorarlberg schossen solche Investorenmodelle aus dem Boden. Dort ist der Widerstand aus der Bevölkerung gegen solche – oft ausladend dimensionierte – Projekte mittlerweile weitaus größer als in Tirol. Lech am Arlberg hat unter dem neuen Bürgermeister Stefan Jochum unlängst einstimmig einen zweijährigen Baustopp für Investorenmodelle beschlossen. „Dort, wo früher lebendige Gastronomie-und Hotelbetriebe standen, sehen wir heute vielerorts leere und leblose Chalets mit kalten Betten ohne Gäste und Angestellte“, sagte Jochum. Mittlerweile haben weitere Vorarlberger Gemeinden den Investorenmodellen und dem „Ausverkauf der Heimat“ den Kampf angesagt.