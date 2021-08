Amazon zahlt Hunderte Millionen Dollar für Serie auf Basis von „Herr der Ringe"

Seattle – Fantasy-Fans dürfen sich freuen: Die erste Staffel der Amazon-Serie auf Grundlage der „Herr der Ringe“-Bücher soll im September 2022 veröffentlicht werden. Wie der Streamingdienst des US-Onlineriesen Amazon mitteilte, wurden die Dreharbeiten in Neuseeland am Montag abgeschlossen.

Die Serie soll sich über mehrere Staffeln erstrecken. Ihre Handlung soll zeitlich vor „Die Gefährten“, also dem ersten Teil von J.R.R. Tolkiens Fantasy-Trilogie, angesiedelt sein. Zu den Darstellern zählen Cynthia Addai-Robinson, die durch ihre Rolle in der Serie „Spartacus“ bekannt wurde, und Robert Aramayo, der den jungen Eddard Stark in „Game of Thrones“ spielte.