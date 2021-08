Britisches Dschungelcamp bleibt in Wales, noch Hoffnung für deutsche Ausgabe

Wales – Kehrt die TV-Show „I'm a Celebrity ... Get Me Out of Here!", die britische Variante des Dschungelcamps, an seinen angestammten Drehort nach Australien zurück? Oder bleibt sie der durch Corona aufgezwungenen Ausweichstätte im Norden von Wales auch in diesem Jahr treu? Fans der Show haben nun die Antwort darauf bekommen: Wie die zuständige Produktionsfirma ITV bekannt gab, werden auch die neuen Episoden im kommenden November wieder auf dem walisischen Schloss Gwrych entstehen.