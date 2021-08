Der Totalumbau bei der WSG Tirol braucht noch seine Zeit

Wien – Die Hoffnung, dass die WSG Tirol in Runde zwei und beim Bundesliga-Debüt der beiden Legionäre Bror Blume (DEN) und Giacomo Vrioni (ALB) offensiv schlagkräftiger sei, hat sich in der Generali-Arena verflüchtigt. Die Juve-Leihgabe zeigte sich beim Elfmetertor (1:0/45.) zwar sehr cool, ansonsten fehlte Vrioni genauso wie seinem bemühten Sturmpartner Tobias Anselm die Bindung zum WSG-Spiel. Und dass man sich im Spielaufbau mit haarsträubenden Fehlpässen genauso in Gefahr brachte wie bei überflüssigen Ausflügen der beiden Torhüter Ferdinand Oswald und Benjamin Ozegovic (beim Treffer zum 1:1), war auch augenscheinlich.