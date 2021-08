Von Spielerfrau bis Schweinebauer: Erste Kandidaten für „Promi Big Brother" enthüllt

Ina Aogo, Frau von Fußball-Profi Dennis Aogo, sieht der ganzen Sache eher gelassen entgegen und glaubt nicht, dass sie wegen des Verzichts auf Luxus im Container an ihre Grenzen kommen wird: „Ich bin auf dem Land groß geworden, habe auf dem Heuboden geschlafen, kann zelten und auch mal kalt duschen."

Die neunte Staffel von „Promi Big Brother" wird ab dem 6. August in Sat.1 ausgestrahlt. Alle weiteren Kandidaten will der Sender am 5. August bekannt geben. (TT.com)