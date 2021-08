Wiener Häftling berichtet per Twitter: Bereits mehr als 3400 Follower

Wien – Innerhalb weniger Tage hat sich ein Häftling der Justizanstalt (JA) Josefstadt auf Twitter fast 3500 Follower erobert, der unter „Inside JA Josefstadt" vom Alltag im größten Gefängnis des Landes berichtet. Dabei sind Handys im Strafvollzug grundsätzlich verboten. „Die Ordnungsstrafe überlebe ich auch noch", merkt der Häftling dazu in einem Tweet an.

In gewählten Worten beschreibt der Mann den Tagesablauf in der Wiener Justizanstalt und lässt seine Leser an seinen Beobachtungen teilhaben. Von zwei Fragen, die bei der Aufnahme beantwortet werden müssen, um nicht als selbstmordgefährdet eingestuft zu werden, ist ebenso die Rede wie von 72-stündigen Einschlusszeiten in der Zelle an Wochenenden, oder den zur Verfügung stehenden TV-Sendern, Zeitungen und Zeitschriften.