Gasleitung angebohrt: Feuerwehr evakuierte Straße und Gebäude in Sölden

Bei der Baustelle in Sölden wurde eine Gasleitung angebohrt.

Sölden – Zu einem Großeinsatz der Feuerwehr kam es am Dienstagvormittag in Sölden. Bei einer Baustelle in der Dorfstraße wurde laut Polizei gegen 11.20 Uhr eine Gasleitung angebohrt. Aufgrund einer möglichen Explosionsgefahr wurde daraufhin eine Evakuierung der Straße sowie der umliegenden Gebäude angeordnet.