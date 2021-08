Drei Schwerverletzte bei Schüssen in schwedischer Kleinstadt

Stockholm – Eine Frau und zwei Männer sind bei Schüssen in einer südschwedischen Kleinstadt schwer verletzt worden. Nachdem sie am Dienstagnachmittag in der Stadt Kristianstad im Freien von Schüssen getroffen worden seien, seien sie an verschiedenen Orten in Tatortnähe verletzt aufgefunden worden, teilte die zuständige schwedische Polizei mit. Man suche nach einem oder mehreren Tätern, es werde wegen versuchten Mordes ermittelt.