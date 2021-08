Endspurt bei „Bewegt im Park“ in Innsbruck

Innsbruck – Noch einen Monat lang läuft das kostenlose Sportangebot von „Bewegt im Park“ in Innsbruck. Wer körperliche Betätigung sucht, hat die Wahl zwischen insgesamt 21 angebotenen Kursen (Details unter: www.bewegt-im-park.at/stadt/innsbruck). Sportstadträtin Elisabeth Mayr zieht nach etwas mehr als sieben von zwölf Aktionswochen zufrieden Zwischenbilanz: Bis Mitte Juli konnten bereits mehr als 1100 Kursteilnahmen verzeichnet werden, mit im Schnitt zehn Personen pro Kurs. Am beliebtesten sind die Angebote in der Altersgruppe zwischen 26 und 40 Jahren, gefolgt von den 16- bis 25-Jährigen. Etwas mehr als die Hälfte der Teilnehmer war bisher weiblich.