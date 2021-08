Leitartikel zu geimpften Genesenen: „Grüner Pass“ mit Fragezeichen

Was lange währt, wird endlich ... – nein, gut ist die Sache mit dem „Grünen Pass“ noch lange nicht. Insbesondere für jene, die nach einer Covid-Erkrankung genesen sind. Ihnen blieb bisher der digitale Nachweis der Immunität, der Reisefreiheit und vieles mehr garantieren soll, verwehrt. Obwohl Genesene in der Regel mehr Antikörper haben, also vor einer neuerlichen Ansteckung besser geschützt sind als doppelt Geimpfte – zumal dann, wenn sie nach überstandener Krankheit auch noch einmal geimpft sind –, kannten sie die Annehmlichkeiten des „Grünen Passes“ bis dato nur vom Hörensagen.