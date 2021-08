Soroptimistinnen in Tirol: Im Einsatz für Freiheit, Gleichheit, Schwesterlichkeit

Das historische Foto zeigt die ersten Soroptimistinnen auf dem Weg zur Gründungsfeier im Jahr 1921 in Oakland (Kalifornien). Drei Jahre später wurde in Paris der erste europäische Club gegründet. © Repro SI Österreich

Von Denise Daum

Innsbruck – Geschlechtergerechtigkeit. Auch im Jahr 2021 noch nicht erreicht. Gewalt gegen Frauen. Auch im Jahr 2021 noch ein allgegenwärtiges Problem. Altersarmut. Auch im Jahr 2021 noch ein Thema, das vor allem Frauen trifft. Nur drei Gründe, warum es auch im Jahr 2021 den Soroptimist Club noch dringend braucht. Die weltweite Organisation von berufstätigen Frauen setzt sich seit nunmehr 100 Jahren für bessere Lebensbedingungen von Frauen und Mädchen ein. Dabei folgt man dem Motto „Bewusst machen, Stellung nehmen, handeln“. Mittlerweile engagieren sich weltweit 86.000 Frauen in über 3100 Soroptimist Clubs weltweit. Neben internationalen Aktionen wie „Orange the World“ – einer Bewusstseinskampagne gegen Gewalt an Frauen und Mädchen – verfolgt jeder Club mit eigenen Projekten die Werte und Ziele von Soroptimist International.

So rückt der Soroptimist Club Innsbruck unter der Präsidentschaft von Elisabeth De Felip-Jaud besonders die Themen Frauen und Finanzen sowie Frauen und Gesundheit in den Fokus. Neben spezifischen Vortragsreihen gehen die Soroptimistinnen zur Aufklärungsarbeit auch in Schulen. Ein Anliegen ist dem Club darüber hinaus das Aufbrechen von geschlechtsspezifischen Rollen – auch in der Berufswahl. „Wir vergeben alljährlich einen Preis für Frauen, die in einem für sie untypischen Beruf ihren Abschluss gemacht haben“, erklärt De Felip-Jaud.

Der Soroptimist Club Kufstein setzt besonders auf Bewusstseinsbildung bei jungen Frauen. Ein großes Thema ist die Altersarmut. „In jungen Jahr denkt man nicht unbedingt an das Problem der Altersarmut. Deshalb machen wir aktiv darauf aufmerksam, dass Teilzeitarbeit später im Leben fatale Auswirkungen haben kann“, erklärt Birgit Obermüller, Präsidentin des Kufsteiner Soroptimist Clubs.

Anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums veranstalten die Soroptimistinnen eine österreichweite Wander-Aktion unter dem Motto „100 Jahre, 100 Tage, 100.000 Menschen“, um Bewusstsein für frauenspezifische Themen zu schaffen. Das Ziel ist, 100.000 Menschen in 100 Tagen durch diese „Frauen GEHspräche“ zu erreichen. Die Wanderungen von Club zu Club haben Ende Juni in Wien begonnen und enden in Eisenstadt am 3. Oktober. Mitwanderinnen und Mitwanderer sind willkommen (Details zur Route und Anmeldung unter http://100jahre.soroptimist.at).