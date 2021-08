Gut zu wissen: Das sind die Maßnahmen zum Schulstart im Herbst auf einen Blick

In den ersten beiden Schulwochen wird an allen Schulen dreimal getestet: Am Montag mit einem Antigentest und dem aussagekräftigeren PCR-Test, dessen Ergebnis am Dienstag vorliegt. Am Donnerstag gibt es noch einmal einen Antigentest. Inwieweit danach weiter getestet wird, hängt vom regionalen Infektionsgeschehen ab. An 300 „Wächter"-Standorten werden zusätzlich auch nach den beiden ersten Wochen regelmäßig PCR-Tests durchgeführt.