Gut zu wissen: Die Corona-Maßnahmen für das neue Schuljahr auf einen Blick

Zu Schulbeginn wird zwei Wochen lang dreimal wöchentlich getestet: Sowohl mittels Antigen- als auch PCR-Test –unabhängig davon, ob die Schüler geimpft sind. © Julian Stratenschulte

Wien – Großflächige Schulschließungen und Schichtbetrieb sind für Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) trotz erneut steigender Corona-Infektionszahlen im kommenden Schuljahr keine politische Option mehr. Stattdessen wird nach einer zweiwöchigen „Sicherheitsphase" ein auf der 3G-Regel basierendes System eingeführt. Zudem geplant sind ein Frühwarnsystem, niederschwellige Impfangebote per Impfbus und die Installation von Luftfiltern.

💦 TESTEN

In den ersten beiden Schulwochen müssen alle Schüler und Lehrer unabhängig von ihrem Impfstatus dreimal wöchentlich testen. Ein Test davon muss ein PCR-Test sein. Typisches Testregime: Am Montag werden sowohl ein anterio-nasaler Antigentest (Ergebnis gleich nach rund 15 Minuten) als auch ein PCR-Test (Ergebnis am Dienstag) absolviert. Nach Ablauf der 72-stündigen Gültigkeit des PCR-Tests folgt am Donnerstag wieder ein Antigentest.

Geimpfte Schüler müssen sich nach der zweiwöchigen Sicherheitsphase zu Schulbeginn nicht mehr testen lassen.

Schüler können sowohl ihre PCR-Tests als auch die Antigentests an der Schule machen, Lehrer müssen externe PCR-Tests bringen. In der derzeit laufenden Sommerschule soll die künftige Testphilosophie an einigen Standorten schon erprobt werden. Die PCR-Tests werden durch Spülen absolviert. Dabei wird mit einer Kochsalzlösung rund 30 Sekunden gespült – die Lösung wird dann in die Eprouvette zurückgespuckt, der Behälter verschlossen und mit einem QR-Code beklebt. Die Eprouvette kommt dann in ein Sackerl, dieses wiederum in ein Klassensackerl und letzteres in ein Schulsackerl.

Die Rückmeldung über die Testergebnisse geht an den Schulleiter, der wiederum die Klassenvorstände bzw. Klassenlehrer informiert und diese die jeweiligen Schüler. Negative Testergebnisse werden wieder in den Ninjapass eingetragen, der weiter als Zutrittsberechtigung für Gastro und Co. gilt. Dieses System soll Datensicherheit garantieren: Zu welcher Person der jeweilige QR-Code gehört, verbleibe an der Schule, so Faßmann.

🚨 FRÜHWARNSYSTEM

Das Ministerium setzt hier auf zwei Schienen: Von Technischer Uni (TU) Wien und Uni Innsbruck werden bei 116 Kläranlagen Abwasseranalysen durchgeführt, um das Virus bereits vor statistischer Erfassung der Infektionen nachzuweisen. Vom Einzugsgebiet der Kläranlagen sind 75 Prozent der Schüler umfasst. Gibt es ein erhöhtes Risiko, werden Schulen und Kindergärten vorgewarnt, um regional reagieren zu können, etwa mit Tests oder Maskenpflicht.

📽 Video | Abwasseranalysen sollen Beitrag zu offenen Schulen leisten

Sobald Sie das Video laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Abspielen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Abspielen

Zusätzlich werden an 300 „Sentinel-Schulen" („Wächterschulen") regelmäßig PCR-Tests durchgeführt. Zeigen diese eine ansteigendes Risiko, werden Einzeltestungen bei allen Schülerinnen und Schülern durchgeführt. Diese ersetzen die bisherige Gurgelstudie, Ergebnisse sollen deutlich schneller vorliegen.

💉 IMPFEN

Ab der dritten Schulwoche wird es eine Differenzierung zwischen geimpften und ungeimpften Schülern bzw. Lehrern geben – „wenn es das Infektionsgeschehen erforderlich macht“, so Faßmann. Davon geht er aber nach derzeitigem Stand aus: „Wenn das Virus wunderbarer Hand verschwinden wird, dann nicht.“

Um ein niederschwelliges Angebot für Schülerinnen und Schüler ab 12 zu schaffen, sollen die Standorte von Impfbussen angefahren werden. Die ersten 30 Busse sollen bereits während der Sommerschule in den letzten beiden Ferienwochen im Einsatz sein.

😷 MASKEN

Bereits fix ist, dass Schülerinnen und Schüler in den ersten beiden Schulwochen abseits des Klassenzimmers Maske tragen müssen – also sobald sie in Bewegung sind. Ungeimpfte Lehrer müssen während der Sicherheitsphase auch im Klassenraum Maske tragen. Nach den ersten zwei Schulwochen soll die regionale Risikolage dafür entscheidend sein, ob und von wem Masken zu tragen sind. Bei Gruppenarbeiten können Lehrer aber wie schon bisher zeitlich begrenzt MNS anordnen.

💨 LUFTFILTER

Wo Lüften nicht oder nur schwer möglich ist, sollen Luftreinigungsgeräte zum Einsatz kommen. Derzeit wird erhoben, an welchen Standorten Lüften aufgrund der baulichen Gegebenheiten oder der Fensterkonstruktion nicht möglich ist. Auch etwa in Musikzimmern sind Luftfilter eine Option. Der Bund wird die Anschaffung der Geräte durch die Schulerhalter subventionieren, bis zu 10 Mio. Euro stehen dafür zur Verfügung.

Die Luftfilter würden aber weder Testen, Masken noch Impfungen ersetzen können, meinte Faßmann – „und schon gar nicht das Lüften". Da sie keine Frischluft zuführen und auch den CO2-Gehalt nicht senken, seien sie auch „keine Dauerlösung". Mittelfristig sollen daher bei allen Sanierungen und Neubauten mechanische Raumluftanlagen in Schulgebäuden installiert werden. (TT.com, APA)

Sommerschule soll 2022 auf Fach Englisch ausgeweitet werden Die Sommerschule soll im kommenden Jahr an AHS-Unterstufen, Mittelschulen und Sonderschulen auf das Fach Englisch ausgeweitet werden. Das kündigte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) in der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der NEOS an. Außerdem soll ab 2022 auch ein Konzept für einen stärkenorientierten Unterricht umgesetzt werden - derzeit sollen in der Sommerschule vor allem Rückstände in Deutsch, Mathe und (in der Volksschule) Sachunterricht aufgeholt werden. Ebenfalls geplant ist ein Konzept für eine inklusive, barrierefreie Sommerschule. Unverändert bleiben soll dagegen deren Dauer - sie findet derzeit in den letzten beiden Ferienwochen statt.

📽 Video | Faßmann (ÖVP) zu Plänen für Sommerschule