Kein Geimpfter im Spital, aber mehr Corona-Fälle in Tirol

Innsbruck – 80 Neuinfektionen in Tirol am gestrigen Mittwoch waren doppelt so viele wie im Durchschnitt der vergangenen zwei Wochen. Trotzdem: Die Zahl der Corona-Erkrankten in den Spitälern ist auf 15 zurückgegangen, vier davon benötigen eine intensivmedizinische Behandlung. Bei den Corona-Patienten in den Krankenhäusern handelt es sich allerdings durchwegs um ungeimpfte Personen, wie das Land gegenüber der TT erklärte. Wie erklärt sich der Krisenstab des Landes das höhere Infektionsgeschehen?