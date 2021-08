Alter Birnbaum in Rum muss Parkplätzen weichen

Rum – Entsetzte Leser wandten sich gestern an die TT, weil der wunderschöne, alte Birnbaum beim Haus der Kinder in Rum für einen Parkplatz gefällt werden soll. Trotz Klima- und Naturschutzdebatten müsse erneut die Natur dem Asphalt weichen, lautet die Kritik. In anderen Ländern schaffe man es, alte Bäume in Haus-Neubauten zu integrieren, in Tirol gelinge das nicht mal bei Parkplätzen.