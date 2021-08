Auto stand in Inzing in Vollbrand: Lenker konnte sich rechtzeitig retten

Inzing – Ein Pkw-Lenker (30) war Mittwochabend auf der Inntalautobahn Richtung Oberland unterwegs. Auf Höhe Inzing verlor der Wagen plötzlich an Leistung und rauchte stark aus dem Motorraum. Der 30-Jährige fuhr noch auf einen Parkplatz am Sportplatzweg in Inzing, als laut Polizei bereits Funken aus dem Motorraum flogen und der Pkw in Vollbrand stand.