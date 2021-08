Sommertour startete in Landeck: Tourismus soll nachhaltiger werden

Auf der Tour – die den Landeshauptmann in den nächsten Wochen durch alle Tiroler Bezirke führen wird – machte er gestern unter anderem im neuen Gewerbegebiet in Tösens, wo 60 bis 70 Arbeitsplätze geschaffen werden, Halt. „Junge Unternehmen haben hier den Mut zu investieren“, betonte er. Nachdem Tirol die höchste Arbeitslosigkeit hatte, spüre er jetzt wieder „Optimismus und Aufwind“. „Die Stimmung passt, die Arbeitslosigkeit ist gering, wir haben fast Vollbeschäftigung“, zeigte sich auch Wirtschaftslandesrat Toni Mattle zufrieden. Ein „Wermutstropfen“ seien allerdings die 27.000 Menschen, die sich nach wie vor in Kurzarbeit befinden, betonte er. Platter forderte im Tourismus einen stärkeren Fokus auf „Nachhaltigkeit“ ein. „In jedem Tourismusverband soll eine Zuständigkeit für Nachhaltigkeit geschaffen werden.“