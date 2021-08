13-Jährige in Tirol über Web genötigt: Zwei Jahre Haft für 24-Jährigen

Von sozialen Medien können für Jugendliche ungeahnte Gefahren ausgehen. Ist doch auf Chat- und Videoplattformen für den Benutzer das virtuelle Gegenüber nicht immer klar auszumachen. Ein Leichtes für Erwachsene, sich bei Jugendlichen Vertrauen zu schaffen. Ein 24-Jähriger bandelte so mit bösen Hintergedanken mit einer 13-Jährigen an. Schon nach kurzer Zeit hatte der bereits einschlägig Vorbestrafte von dem Mädchen verlangt, dass es ihm via Bildschirm bei sexuellen Handlungen zusieht. Dies hatte die 13-Jährige aber abgelehnt und nochmals auf ihr Alter hingewiesen. Darauf zog der Erwachsene alle Register, um das Mädchen unter Druck zu setzen: „Schau zu, oder ich komme zu dir. Ich weiß, wo du wohnst. Erst vergewaltige ich deine Mutter und dann dich – schau besser zu!“, schrieb der 24-Jährige ohne Skrupel an das Mädchen. Ans Landesgericht kam der wegen schwerer Nötigung und sittlicher Gefährdung von Personen unter sechzehn Jahren Angeklagte dann gleich in Begleitung der Justizwache. Rein zufällig sei er auf die 13-Jährige gekommen, erklärte der Angeklagte vor Richter Norbert Hofer. Dieser konfrontierte den Mann darauf mit den Folgen seines Handelns: „Ihre Taten haben eine Gewaltkomponente. Solche Drohungen erzeugen nachhaltig Angst und prägen Kinder, überhaupt keine Diskussion!“ Da der 24-Jährige auch noch während anhängigen Verfahrens derartig gechattet hatte, verhängte Richter Hofer bereits rechtskräftig mitsamt Zusatzstrafe insgesamt zwei Jahre Gefängnis: „Ein Raum für bedingte Strafnachsicht bleibt hier nicht!“