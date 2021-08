Wieder Kongresse in Innsbruck im Herbst, Messe braucht Hilfe

Innsbruck – Die Congress- und Messebranche wurde durch die Corona-Krise schwer gebeutelt. Doch langsam läuft das Geschäft wieder an. So kündigt die Congress Messe Innsbruck (CMI) „ein Comeback“ für den Herbst an. Es werde im Herbst mehrere Kongresse und Messen geben, so die CMI in einer Aussendung. Nichtsdestotrotz dürften die finanziellen Sorgen groß sein. So wird es morgen ein Krisentreffen mit Wirtschaftslandesrat Anton Mattle und Vertretern der Stadt Innsbruck, der Wirtschaftskammer, der Tirol Werbung, des TVB Innsbruck und der CMI geben. Die Messe braucht dringend zusätzliche finanzielle Unterstützung durch das Land und die Stadt. In erster Linie dürfte es um mögliche Förderungen gehen, um wichtige Messen wie die Agro Alpin, aber auch Kongresse in Innsbruck zu halten, ist doch die Konkurrenz groß. So stellt Wien bis Ende 2023 vier Mio. Euro für Kongressförderung zur Verfügung. Und inzwischen orientieren sich Veranstalter vermehrt an Fördermöglichkeiten. „Uns geht es darum, sich gemeinsam ein breites Bild der aktuellen Situation zu verschaffen und sich auf die weitere Vorgehensweise zu verständigen“, so Mattle gegenüber der . Gerade bei Kongressen und Tagungen werde eine Erholung nicht so schnell einsetzen, da entsprechende Anlaufzeiten notwendig sind. Aus diesem Grund habe er für Freitag in Abstimmung mit Landeshauptmann Platter eine Besprechung zu diesem für Tirol wichtigen Thema einberufen.