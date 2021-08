Mars-Hubschrauber meisterte seinen „bisher komplexesten" Flug

Washington – Der Mars-Hubschrauber "Ingenuity" hat seinen zehnten und nach Angaben der US-Raumfahrtbehörde NASA "bisher komplexesten" Flug absolviert. Dabei sei der Mini-Helikopter auf zwölf Meter – so hoch wie noch nie zuvor – aufgestiegen, habe viermal die Richtung gewechselt und zehn Farbfotos aufgenommen, bevor er an anderer Stelle wieder gelandet sei, teilte die NASA am Mittwoch mit.