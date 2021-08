Schwierige Rettungsaktion von zwei erschöpften Kletterern im Pinzgau

Dienten, Zell am See – Im Pinzgau sind am Mittwochabend 15 Bergretter und ein Alpinpolizist bei Regen und schlechter Sicht zu zwei erschöpften und durchnässten Alpinisten aufgestiegen, die auf dem Klettersteig "Königsjodler" am Hochkönig vor einer schwierigen Kletterstelle nicht mehr weiter konnten. Die deutschen Staatsbürger setzten um 17.30 Uhr einen Notruf ab. Die nächtliche Bergung ist geglückt. Die zwei Männer wurden um 3.15 Uhr am Dientner Sattel einem Notarzt und dem Roten Kreuz übergeben.