Online-Modehändler Zalando steigerte Umsatz deutlich

Berlin – Europas größter Online-Modehändler Zalando wächst trotz gelockerter Coronabeschränkungen stark. Der Umsatz sei im zweiten Quartal um rund 34 Prozent auf 2,73 Mrd. Euro geklettert, teilte das deutsche Unternehmen am Donnerstag mit, das inzwischen auf 44,5 Millionen Kunden kommt. Damit fiel das Plus sogar höher als im Vorjahreszeitraum aus, als sich die meisten europäischen Länder im Lockdown befanden und der Onlinehandel boomte. Beim Ausblick für den Betriebsgewinn traut sich Zalando nun zu, 2021 am oberen Ende der bisher ausgegebenen Spanne zu landen.