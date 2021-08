Timanowskaja an sicherem Ort in Polen, IOC sprach noch nicht mit Belarus

Sprinterin Kristina Timanowskaja befindet sich inzwischen in Polen. © www.imago-images.de

Tokio, Warschau – Die belarussische Leichtathletin Kristina Timanowskaja ist nach ihrer Abreise von den Olympischen Spielen in Polen an einem sicheren Ort. Die 24-Jährige ruhe sich nun aus, sagte der polnische Vize-Außenminister Marcin Przydacz nach einem Bericht der Nachrichtenagentur PAP am Donnerstag. "Wir hoffen, dass ihr Ehemann bald zu ihr stößt. Anschließend wird sie entscheiden, wie es weitergeht." Timanowskaja war am Mittwochabend nach einem Zwischenstopp in Wien in Warschau gelandet.

Der Ehemann der Sportlerin, Arseni Sdanewitsch, war bereits zuvor aus Belarus in die Ukraine ausgereist. Polen hat dem Ehepaar humanitäre Visa ausgestellt. Dort können sie nun im Exil bleiben. Nach eigenen Angaben sollte Timanowskaja nach einem Konflikt mit Sportfunktionären bei den Olympischen Spielen in Tokio gegen ihren Willen in ihr Heimatland zurückgebracht werden, das von Präsident Alexander Lukaschenko autoritär regiert wird.

Kommission sprach noch mit Belarus-Offiziellen

Das Internationale Olympische Komitee setzte im Fall Timanowskaja eine Disziplinarkommission eingesetzt, Gespräche mit den betroffenen Offiziellen aus Belarus wurden bis Donnerstagfrüh (MESZ) aber noch keine geführt. Laut IOC-Sprecher Mark Adams "läuft der Prozess" noch. Nach früheren Angaben stehen der Leichtathletik-Cheftrainer von Belarus und der stellvertretende Direktor des nationalen Trainingszentrums im Fokus.

Die beiden Funktionäre sollen Timanowskaja in Tokio mitgeteilt haben, dass sie wegen kritischer Äußerungen in den Sozialen Medien vorzeitig in ihre Heimat zurückkehren muss. Die 24-Jährige hatte danach am Flughafen Haneda die japanische Polizei um Hilfe gebeten gewendet und den Rückflug verweigert. Inzwischen hat sie ein humanitäres Visum von Polen erhalten und ist dort auch gelandet.

Das IOC hat in der Vergangenheit schnell gehandelt, um Athleten, Funktionäre oder Teammitglieder, gegen die ermittelt wird, rasch von den Olympischen Spielen zu suspendieren. Trotz der Nennung der angeblich beteiligten Funktionäre hat das IOC bisher keine Maßnahmen ergriffen, um sie vom Team zu separieren oder aus dem Athletendorf zu entfernen.